مران متنوع لثلاثي حراس مرمى الأهلي في الإمارات

قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي، على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي الشرطة بالإمارات.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية منفردة خلال مدة المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم، وشهدت التركيز على الكرات العرضية وتحركات الحراس.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي، المقرر إقامته بدولة الإمارات خلال الفترة من اليوم وحتى 28 يناير الجاري.

