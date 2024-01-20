طفرة في قطاع الغاز الطبيعي بالأقصر... وقري حياة كريمة لها النصيب الأكبر

شهدت محافظ الأقصر طفرة كبيرة فى مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى ومدن المحافظة وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقول ياسر جاد الرب مدير عام التخطيط بمحافظة الأقصر أنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ، أن مشروع الغاز الطبيعي بمدينة القرنة تم تنفيذ عدد 2950 عميل محول وجارى تنفيذ الأعمال بقطاعات1و 2 و 4و7و8و9و10 وتم تحفيز العملاء للتعاقد عن طريق المنحة المقدمة من الشركة القابضة تقسيط 6 سنوات نظرا لمستوى المعيشة.



واضاف انه فى مدينة شرق الأقصر ومدينة البياضية ، تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لجميع عملاء مدينة شرق الاقصر غرب وشرق السكة الحديد ومدينة البياضية بإجمالي عدد عملاء 96139 عميل محمول.



واما بمنطقة منشاة العمارى والحبيل والزناقطة بمدينة الأقصر تم البدء بأعمال التحويلات يناير 2021 اجمالى عدد عملاء 11900 عميل محول وبلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 150 كم و تم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 12500 (عميل متكامل –داخلى + خارجى )



وأوضح “ جاد الرب ” ان مشروع الغاز الطبيعي مدينة إسنا تم البدء في أعمال التحويلات فى فبراير 2020 و اجمالى عدد العملاء 18600 عميل محول ، و تم الانتهاء من الأعمال اللازمة للخط المغذى للمدينة بطول 13كم وعدد 3 عدايات صرف زراعى وعدد 9 عدايات رى و بلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 190 كم و تم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 19.800 (عميل متكامل –داخلى + خارجى ) .



وتابع “ جاد الرب ” ان المشروع فى مدينة أرمنت تم تنفيذ اعمال الرفع المساحى حوالى 14200 عميل بالمدينة و بلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 60 كم وتم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 4600 (عميل متكامل –داخلى + خارجى ) .

واوضح انه بالنسبة للمشروع بقري مبادرة حياة كريمة جارى تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لقرى توماس الوسطى – توماس 1 توماس 2 و تم تنفيذ عدد 63 عميل محول و بلغت أعمال الشبكات الأرضية بإجمالى أطوال 26 كم – ضغط منخفض و تم تنفيذ أعمال التركيبات لعدد 108 (عميل متكامل –داخلى + خارجى ).



أما بقرية وابورات المطاعنة تم تنفيذ أعمال الرفع المساحى لعدد 3100 عميل وبلغت إجمالي الشبكات الأرضية 5 كم ضغط منخفض اما بقرى مركز ومدينة أرمنت تم تنفيذ أعمال الرفع المساحى لعدد 3200 عميل و إجمالي الشبكات الأرضية (46 كم ) ضغط منخفض .



بالنسبة لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تم تنفيذ محطة اللوتس منطقة ابو الجود للعمل بالغاز الطبيعى وتم تنفيذ محطة ايزيس بمنطقة العوامية للعمل بالغاز الطبيعى وتم تنفيذ محطة النيل بمنطقة البياضية للعمل بالغاز الطبيعى وتم تنفيذ محطة كارجاس - البركة بمنطقة الحبيل للعمل بالغاز الطبيعى وتم تنفيذ محطة كارجاس - الزناقطة للعمل بالغاز الطبيعى.