الخارجية : الوضع في الصومال ملتهب .. ومصر تدعم سيادته | فيديو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن الوضع في الصومال ملتهب للغاية نتيجة مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الصومال وإثيوبيا.



وأضاف أحمد أبو زيد خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، إنه كان من الضروري أن تعبر مصر عن وحدة الصومال وسيادته.



وأوضح أن مصر تتحرك على مستويات عديدة في هذا الأمر، فهناك لقاءات هامة عقدها وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية أوغندا وجيبوتي، وهناك اتفاقات بضرورة دعم الصومال.