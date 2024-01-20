سلة الأهلي رجال يفوز 70-69 على الزمالك في دوري السوبر

واصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري السوبر للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 70-69.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا جيدًا، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ونجح الفريق في تحويل النتيجة في الثواني الأخيرة.

تأخر الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 17-21، واستمر التأخر في الفترة الثانية بنتيجة 26-40، وكذلك في الفترة الثالثة بالتأخر بنتيجة 48-57، قبل أن يعود الفريق للتألق في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 70-69.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس بنتيجة 100-61 ضمن منافسات بطولة الدوري.