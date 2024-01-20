إحدى ضحايا مستريح الدقهلية: بعت شقتي وأديته 270 ألف جنيه

أكدت إيمان عبدالعزيز، إحدى ضحايا مستريح الدقهلية، أنها تعرف "مستريح الدقهلية" بشكل شخصي وعائلته من المنطقة التي تعيش بها.

أوضحت "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،قائلة:" سحبت 270 ألف من البنك واتفقنا على فائدة 20%.. اديتله الفلوس من 5 شهور".

وتابعت: أنها حصلت على الفوائد لمدة شهرين وحصلت على 5 آلاف جنيه عن كل شهر.

الزوج يعمل بالخارج

أشارت إلى أن هناك من سبقوها في هذا التعامل مع هذا الشخص.

وأضافت ضحية مستريح الدقهلية أن زوجها يعمل فى الخارج وقامت ببيع شقتها ووضعت ثمنها فى البنك ومن ثم سحبته واعطته للمستريح.