سيف سمير: حققنا فوزا ثمينا على الزمالك.. وهدفنا الحفاظ على دوري السوبر

أكد سيف سمير، كابتن الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية وبروح عالية كانت السبب في تحقيق الفوز على الزمالك بملعبه، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة من أجل الفوز فقط، ولكن بداية المباراة كانت غير موفقة، وتقدم الزمالك في البداية، وفي الثواني الأخيرة من المباراة نجحنا في تحويل النتيجة وتحقيق فوز غال.

وأضاف سيف أنهم سيستعدون بقوة للمباريات المقبلة من أجل مواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب الدوري.

وأكمل أن الجميع التزم بتعليمات الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق، مما أدى للظهور بأداء جيد أمام الزمالك وتحقيق الفوز.