محمد عفيفي: الموضوعية في التاريخ مسألة نسبية

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إنه تعلم في الجامعة أن التاريخ في السابق كان يُعرف بأنه علم الماضي وأنه يجب أن يمر على الحدث 50 سنة على الأقل حتى يتم التأريخ له لكي تتوفر الموضوعية، مؤكدًا أن هذا كان يمثل مشكلة بالنسبة له.

وأضاف عفيفي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "اكتشفت أن المؤرخ عندما يقول إن التاريخ هو علم الماضي فهو بذلك يعمل خط دفاع عن نفسه وعن كتاباته".

وتابع: "50 عامًا على الحدث من أجل توافر عوامل الموضوعية والابتعاد عن الحدث وتوفر المادة والوثائق، وهنا كان الشكل التقليدي للمؤرخ، لنكتشف بعد ذلك أن الموضوعية في التاريخ نسبية، وفكرة أن المؤرخ هو القاضي الذي يصدر أحكامه عن الماضي أمر أصبح مُختلف عليه بشكل كبير في ظل الموضوعية النسبية".