بالأسماء| اعتماد 30 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحملة الماجستير والدكتوراة خطباء مكافأة

على بند التحسين

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 30 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحملة الماجستير والدكتوراة خطباء مكافأة على بند التحسين وهم:



1. أ.د/ إبراهيم عبد القادر محمد البربري الغربية

2. أ.د/ مصطفى عبد الفتاح أحمد عامر أسيوط

3. د.م/ إسلام محمد عبد العزيز عبد الخالق البحيرة

4. د/ السعيد عبد الفتاح السيد بدران الغربية

5. د.م/ أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد الشرقية

6. د.م/ أحمد خلف عبد الله محمد سوهاج

7. د/ أيمن غباشي محمود زغيب المنوفية

8. د/ حسني خيري طه حسن سوهاج

9. د.م/ حامد محمد حامد محمد ساري المنوفية

10. د.م/ أحمد حسن محمد الشيخ المنوفية

11. د.م/ أيمن محمود سيد أحمد الشرقية

12. أ.د.م/ مديح عبد الله عبد الجواد الشرقية

13. د.م/ حمدي جمال محمود أحمد سوهاج

14. د.م/ بلال محمد رمضان محمد الغربية

15. د/ محمد أحمد راغب عيسى المنوفية

16. د/ أحمد محمد عبد الفتاح حسين المنوفية

17. د.م/ محمود محمد حامد بدر الزقم الدقهلية

18. أ.د.م/ محمد عبد الغني عبد العزيز سلامة الشرقية

19. د/ محمد فتحي السيد قنطوش البحيرة

20. د/ علاء الدين محمد محمود علي سوهاج

21. خالد إبراهيم عبد الرازق حمدان المنوفية

22. محمود أحمد إبراهيم علي الدقهلية

23. محمد عوض أحمد عبد الرحيم الجيزة

24. أحمد عبد السلام علي كيلاني البحيرة

25. جمال أحمد سيد أحمد هيكل الغربية

26. هاشم محمد مصطفى الطويل الجيزة

27. عاطف أبو زيد سليمان علي الجيزة

28. د/ عبد الفتاح أحمد خلف محسن الجيزة

29. أحمد فرغلي عبد الله عبد اللطيف سوهاج

30. محمد عمر محمد العسكري المنوفية

