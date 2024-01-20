عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

على بند التحسين

بالأسماء| اعتماد 30 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحملة الماجستير والدكتوراة خطباء مكافأة

الاوقاف
الاوقاف

 اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 30 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحملة الماجستير والدكتوراة خطباء مكافأة على بند التحسين وهم:

1. أ.د/ إبراهيم عبد القادر محمد البربري الغربية
2. أ.د/ مصطفى عبد الفتاح أحمد عامر أسيوط
3. د.م/ إسلام محمد عبد العزيز عبد الخالق البحيرة
4. د/ السعيد عبد الفتاح السيد بدران الغربية
5. د.م/ أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد الشرقية
6. د.م/ أحمد خلف عبد الله محمد سوهاج
7. د/ أيمن غباشي محمود زغيب المنوفية
8. د/ حسني خيري طه حسن سوهاج
9. د.م/ حامد محمد حامد محمد ساري المنوفية
10. د.م/ أحمد حسن محمد الشيخ المنوفية
11. د.م/ أيمن محمود سيد أحمد الشرقية
12. أ.د.م/ مديح عبد الله عبد الجواد الشرقية
13. د.م/ حمدي جمال محمود أحمد سوهاج
14. د.م/ بلال محمد رمضان محمد الغربية
15. د/ محمد أحمد راغب عيسى المنوفية
16. د/ أحمد محمد عبد الفتاح  حسين المنوفية
17. د.م/ محمود محمد حامد بدر الزقم الدقهلية
18. أ.د.م/ محمد عبد الغني عبد العزيز سلامة الشرقية
19. د/ محمد فتحي السيد قنطوش البحيرة
20. د/ علاء الدين محمد محمود علي سوهاج
21. خالد إبراهيم عبد الرازق حمدان المنوفية
22. محمود أحمد إبراهيم علي الدقهلية
23. محمد عوض أحمد عبد الرحيم الجيزة
24. أحمد عبد السلام علي كيلاني البحيرة
25. جمال أحمد سيد أحمد هيكل الغربية
26. هاشم محمد مصطفى الطويل الجيزة
27. عاطف أبو زيد سليمان علي الجيزة
28. د/ عبد الفتاح أحمد خلف محسن الجيزة
29. أحمد فرغلي عبد الله عبد اللطيف سوهاج
30. محمد عمر محمد العسكري المنوفية
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يكشف نقاط ضعف تل أبيب أمام خصومها

حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.. دار الإفتاء تجيب

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ