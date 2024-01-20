لميس الحديدي تكشف تفاصيل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك بعثة لصندوق النقد الدولي متواجدة الان في مصر تبحث المراجعتين السابقتين الأولى والثانية ، وأن الحكومة المصرية تبحث رفع التمويل المستهدف من 3 مليار دولار على ثلاث سنوات إلى ثمانية مليار دولار، متابعة: هناك تمويل إضافي لتخفيف الضغط المرتبطة بالحرب على غزة مع توقع الحصول على دفعة كبير ة مقدمة من هذا التمويل "

واسترسلت: الخلاف بين مصر والصندوق كان على مرونة سعر الصرف حيث يرى الصندوق ضرورة أن يترك سعر الصرف لقوى الطلب والعرض ولا يبقى ثابت عند 30.8 جنيه كسعر رسمي في القطاع المصرفي وتراجع دور الدولة بما فيها القوات المسلحة في الاقتصاد لينفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص والإصلاحات المختلفة القطاعية والهيكلية " .



وأوضحت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" : " معلوماتنا وفقا لمصادرنا أن المفاوضات الدائرة الان تحاول مصر الوصول لحل وسط الحكومة تؤكد أنها لا تستطيع تحرير سعر الصرف بشكل كامل إلا في ضوء مبلغ دولاري ضخم كبير وهي تحتاج للحصول عليه حتى تتم الإجراءات سواء استطاعة البنك المركزي للمناورة للقضاء على السوق السوداء أو ما تحتاجه للحزمة الاجتماعية الضخمة للتخفيف عن الناس من ارتفاع الأسعار المتوقع حال التحرير".



وأكملت: “الصندوق بيقول سعر صرف مرن وده كان تعهد الحكومة من أول توقيع اتفاق الصندوق وأن أي إصلاح وأي استثمار لن يأتي إلا بسعر عملة واحد أي أزمة سببها وجود سعرين لسعر الصرف وهذه العقبة الكبرى”.



وتابعت : "عشان البنك المركزي ينجح في التحريك والقضاء على سعر السوق السوداء لازم يعرف يعمل رقم أعلى من السوق السوداء فتنجح العملية ".



