نالت رضا المصريين.. سمير فرج يتحدث عن قرارات الرئيس السيسي بشأن غزة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا بطول 14 كم، وهو داخل الأراضي الفلسطينية، وليس داخل الأراضي المصرية، وهو يعتبر منطقة عازلة بين مصر وفلسطين.



وأوضح سمير فرج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه تم إزالة كافة الأنفاق في محور فيلادلفيا، لافتا إلى أن نتنياهو يحاول إطالة أمد حرب غزة حتى لا يحاكم، مضيفا أن هناك انشقاق داخل حكومة الحرب الإسرائيلية.



وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن هناك ضغط شعبي في أمريكا بسبب دعم بايدن لإسرائيل وهو ما يسفر عن قتل الأطفال، والنساء، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع حرب غزة، معلقا: "قرارات عظيمة ونالت رضا الشعب المصري".