عضو بشعبة السيارات: شركات أجنبية في مصر بدأت التصدير وتواجه معوقات

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه على الدولة إتاحة كل التسهيلات للمصدرين لتوفير مصدر مهم للدولار.



وأضاف علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال لقائه ببرنامج "مع خيري، المُذاع عبر فضائية "المحور": "أكثر من 55% من مكونات الإنتاج مستوردة ومن المهم حل هذه المشكلة، وعلينا حل كل التعقيدات التي تواجه المستثمرين".

وأشار إلى أن سوق السيارات يعتمد في تسعيره الآن على تكلفة الفرصة البديلة.. بعض الشركات الأجنبية في مجال السيارات بمصر بدأت التصدير ولكن تواجه بعض المعوقات".

وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن 80 ألف سيارة تم بيعها خلال عام 2023، مؤكدا أنه لا يوجد حل لأزمة الدولار إلا التصدير".