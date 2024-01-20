عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بجامعة القاهرة: تسجيل وحفظ الأحداث والشهادات أصبح جزءا من مهمة المؤرخين

صدى البلد

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن كبار الصحفيين تحولوا إلى مؤرخين لتاريخ الحاضر، ثم دخل تاريخ الحاضر إلى أقسام التاريخ.

وأضاف عفيفي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "في بعض الدول أصبحت هناك معامل داخل أقسام التاريخ؛ لتسجيل وحفظ الأحداث، والشهادات التاريخية، وأصبح جزءا من مهمة المؤرخ، التعامل مع هذه المادة، وتدريب طلاب الدراسات العليا على ذلك".

وأوضح أن: “مصر لا تفعل ذلك؛ لأسباب مادية، وأن المدرسة التاريخية المصرية، ما زالت مرتبطة بمقولة إن (التاريخ هو علم الماضي.. وأن هذا أكثر أمانًا)”.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يكشف نقاط ضعف تل أبيب أمام خصومها

حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.. دار الإفتاء تجيب

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ