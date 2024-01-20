عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي : لا يمكن حل أي مشكلة دون تحديد الموضوع

الديون
الديون

قال  الدكتور  محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، إن  الحل ممكن للازمة الاقتصادية ولا يمكن حل أي مشكلة دون تحديد الموضوع أو القضية لافتا إلى أن  السؤال الذي  يطرحه الناس على المشكلة  في الديون أم سعر الصرف  أم ماذا ؟.

 

txt

قصواء الخلالي: الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية.. ويجب تخفيف وطأة الأزمة على الشعب

txt

طالبات الاقتصاد المنزلي بتربية نوعية سوهاج يبدعون في ابتكار وجبات غذائية صحية مستدامة


وتابع خلال  لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": كل هذه الأمور  ماهي  إلا العرض  الرئيسي لمرض  ويظهر في ميزان المدفوعات   ومقارنة المدخل الدولاري به في مقابل المخرج   وهذه هي الازمة الرئيسية".


وواصل: "بالنسبة لسعر الصرف هو عرض لأنه يتأثر بما يجري في ميزان  المدفوعات  والدين  ليس مشكلة طالما  الدولة قادرة على الالتزام والسداد والدين  والخبراء يقولون  الدين يرحل  ولا يموت  والعبرة بالقدرة على الاستدامة والالتزام في السداد ".


 وذكر أن المشكلة الرئيسية  هي  طرح حلول   سريعة  لمشكلة   طويلة الاجل ويجب الفصل بينهما  ولدينا اتجاهين  قائلا : "  مرحلتين الإنقاذ ثم  الحوكمة حتى لا تشحط سفينة الاقتصاد ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تعويم الجنيه

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

حاول الصلح بين أهله والحداد.. محاكمة قا.تل شاب في دار السلام 12 فبراير

BMW تبدأ استخدام الروبوتات بديلا للعنصر البشري.. فيديو

ملك فئة Reno.. موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مناسب

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 21-1-2024

بسلسلة وحلق وتاتو.. عمرو دياب يثير الجدل في حفل Joy awards

قبل مواجهة الرأس الأخضر.. أحمد حسن يوجه نصيحة نارية لفيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي مُحتشم.. نجاة تفاجئ الجمهور في حفل joy awards |شاهد

أنيقة ومحتشمة .. إسعاد يونس تخطف الأنظار في حفل joy awards

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ