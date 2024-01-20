خبير اقتصادي : لا يمكن حل أي مشكلة دون تحديد الموضوع

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، إن الحل ممكن للازمة الاقتصادية ولا يمكن حل أي مشكلة دون تحديد الموضوع أو القضية لافتا إلى أن السؤال الذي يطرحه الناس على المشكلة في الديون أم سعر الصرف أم ماذا ؟.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": كل هذه الأمور ماهي إلا العرض الرئيسي لمرض ويظهر في ميزان المدفوعات ومقارنة المدخل الدولاري به في مقابل المخرج وهذه هي الازمة الرئيسية".



وواصل: "بالنسبة لسعر الصرف هو عرض لأنه يتأثر بما يجري في ميزان المدفوعات والدين ليس مشكلة طالما الدولة قادرة على الالتزام والسداد والدين والخبراء يقولون الدين يرحل ولا يموت والعبرة بالقدرة على الاستدامة والالتزام في السداد ".



وذكر أن المشكلة الرئيسية هي طرح حلول سريعة لمشكلة طويلة الاجل ويجب الفصل بينهما ولدينا اتجاهين قائلا : " مرحلتين الإنقاذ ثم الحوكمة حتى لا تشحط سفينة الاقتصاد ".