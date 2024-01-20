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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: فيلق القدس منوط به تنسيق أعمال محور المقاومة في الشرق الأوسط

العميد محمود محي
العميد محمود محي الدين

قال العميد  محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إن إسرائيل وسعت عمليات الاستهداف، لتشمل مؤخرا قيادات فيلق القدس.

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خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

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إسرائيل تغتال القيادي في فيلق القدس علي محمد حدرج شرق صور اللبنانية

وأوضح أن فيلق القدس هو المنوط  به تنسيق أعمال محور المقاومة في الشرق الأوسط وله اليد العليا مفوض من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بإيران باتخاذ القرارات اللازمة  العسكرية دون الرجوع للقوات المسلحة الإيرانية.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “كلمة أخيرة”، على قناة “أون إي”،: “فيلق القدس هو جيش موازي  قوته عالية ولا  يأتمر بأوامر  وزير الدفاع الإيراني لكن بأمر المرشد الأعلى للثرة الإسلامية.

وأوضح: ”هذا يعود لفكرة راسخة في إيران، أن الثورة لا بد من تصديرها، ونشر المذهب الشيعي، وتقوية عضد من ينتمي لهذا المذهب؛ باعتبار أن لديه مشروعا إسلاميا، وهو تحرير القدس، ولذلك  تم اشتقاق اسمه من "القدس"؛ حتى يكون وجهة جاذبة لكل المهمشين في الوطن العربي للانتماء إليه".
 

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