مدرب السنغال يتعرض لوعكة صحية .. واستبعاد مهاجم الفريق من المعسكر

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم السبت، أن المدير الفني للمنتخب، أليو سيسيه، خضع لفحوصات طبية وعلاج.

أشار اتحاد الكرة إلى تعرض سيسيه لوعكة صحية، عقب الفوز على الكاميرون 3-1، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن سيسيه خضع للعلاج من جانب الطاقم الطبي في أحد مستشفيات كوت ديفوار.

من جهة أخرى، ذكر البيان أن عبد الله سيما، مهاجم المنتخب السنغالي، غادر المعسكر بعدما أظهرت الفحوصات الطبية، أن الإصابة التي تعرض لها تحتاج فترة طويلة للتعافي منها.

وتابع: "بعد التنسيق مع نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، تم الاتفاق علي أن يعود اللاعب لفريقه، لاستكمال برنامجه العلاجي في الفخذ الأيسر".

يذكر أن منتخب السنغال، حامل اللقب، صعد رسميا للأدوار الإقصائية، حيث يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه، غينيا.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المركز الثالث بنقطة وحيدة، بينما يقبع منتخب جامبيا في قاع الترتيب بلا رصيد.