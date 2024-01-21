باحث سياسي: تل أبيب تخوض لعبة «خلط الأوراق» في الشرق الأوسط

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إن إسرائيل تعاني الآن من فرض إيران لطوق من محور المقاومة في الإقليم.

وأضاف: " هذا الطوق تسبب في أن تكون إجراءات تل أبيب في غزة المدمرة سببا في إقبالنا على مرحلة تدهور الاقتصاد العالمي بالإضافة لسن سنة في العالم وهي وجود دول مارقة لا يمكن محاسبتها مثل روسيا ولا الصين لو أغلقت محور تايوان وبالتالي إسرائيل تحاول جر إيران وحلفائها لان الجانب الأمريكي متواجد بقوة والبحر الأحمر أصبح به تحالف دولي".



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “كلمة أخيرة”، على قناة “أون إي”،: “ إسرائيل في الوقت الراهن تلعب لعبة كبرى وهي " خلط الأوراق" في الشرق الأوسط، قائلا: “إسرائيل تحاول جر واشنطن بسبب سحبها للبارجة”.