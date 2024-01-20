محمد عفيفي: تجاوز التاريخ مفتاح لحل العديد من مشاكلنا

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن تجاوز التاريخ مفتاح لحل العديد من مشاكلنا، متابعًا: "هناك أشخاص حتى الآن يسألون هل الملك فاروق حلو ولا وحش".



وأضاف عفيفي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مفيش حاجة اسمها حلو ووحش في التاريخ، هناك إيجابيات وسلبيات وفقًا للتجارب الإنسانية".



وتابع: "عيب العرب أن جزءًا كبيرًا منهم يعيش في الماضي، أيضًا جزء كبير من الخلاف بين السنة والشيعة سببه التاريخ".



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.