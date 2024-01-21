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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: إصابة جندي عراقي في قصف استهدف قاعدة عين الأسد

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، إصابة جندي عراقي، جراء إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة عين الأسد الجوية. 

وأشارت القيادة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إلى أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة ، فيما زالت عمليات تقييم الأضرار جارية.

جدير بالذكر أن واشنطن تنشر 2500 عسكري في العراق ونحو 900 بسوريا، في إطار مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي أنشئ عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد طالب، بوضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي، وذلك بعد التوتر الذي أثارته الضربات الأمريكية ضد فصائل عراقية، ردا على استهدافها قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

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