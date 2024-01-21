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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد نبيلة عبيد.. أسرار نجمة مصر الأولى مع أفلام وحيد حامد

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

تحل اليوم عيد ميلاد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، والتي تعاونت مع الكاتب الكبير وحيد حامد فى عدد من الأعمال السينمائية وهم: التخشيبة ، كشف المستور، الراقصة والسياسي.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، العديد من الكواليس التى جمعتها بالفنان الراحل، وأبرزها فى فيلم الراقصة والسياسي.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب الراحل وحيد حامد، إنه استغرق فى كتابة هذا الفيلم شهراً، حيث عقدت معه جلسة فى مكتب منتج الفيلم، وطلبوا منه كتابة سيناريو عن الرواية الشهيرة للكاتب إحسان عبد القدوس ووعدهم بعد شهر بأن يكون السيناريو جاهزاً وهو ما حدث، مؤكدة أن كل العناصر المشاركة فى العمل ظهرت فى أفضل حالاتها فقد كان الجميع فى حالة توهج.


وأضافت نبيلة عبيد: قدمت مع وحيد حامد عددا من الأفلام التى تعد من أفضل أعمالى  التى قدمتها خلال مشوارى الفنى، كما أن وحيد حامد على المستوى الشخصى طيب الأخلاق وعفيف اللسان، وفقدت مصر واحداً من أهم رموزها الفنية ولكن يظل حاضراً من خلال اعماله .

كشف المستور 

أما عن فيلم كشف المستور والذى تعاونت فيه مع الراحل وحيد حامد إيضاً، فتقول: كنت أقسمت ألا أعمل فى شهر أغسطس بسبب إصابتى بالتعب فى تصرير المشاهد الخارجية إلا أني تراجعت عن القرار بسبب سيناريو كشف المستور.

وأضافت عرض على المخرج عاطف الطيب والمؤلف وحيد حامد سناريو العمل وحاز على إعجابى بشكل كبير، وكان من المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر أغسطس ، مما جعلنى أقوم بذبح أضحية تكفيراً عن القسم الذى تراجعت عنه.

نبيلة عبيد

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