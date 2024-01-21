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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

الاحتيال بالذكاء
الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

ثارت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي عندما كشفت الممثلة الكندية في الهند «نورا فتحي» عن مقطع فيديو مزيف لها في قصتها (الاستوري) على موقع إنستجرام، مما أثار صدمة الجمهور وأثار نقاشا واسع النطاق عبر الإنترنت. 

كان الفيديو إعلانًا عن تخفيضات نهاية الموسم لشركة بيع ملابس بالتجزئة، وقد بدا الإعلان حقيقيًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الموقع الإلكتروني لشركة الملابس ناقضه. 

تعد مبادرة "احتيال أو ليس احتيال" جزءًا من حملة توعية متعمدة تقوم بها الشركة للتصدي للاحتيال المالي عبر الإنترنت.

يبدأ الفيديو بتقديم نورا فتحي معلومات حول التخفيضات المستمرة وتشجيع المشاهدين على الاستماع لها. 

ومع امتداد الفيديو، هناك يحدث تحول حيث تنتقل نورا فتحي إلى شخصية "عمتي فيجيل" التي تصورها الممثلة والفنانة المسرحية أنورادها مينون. 

وتهدف الحملة إلى تثقيف الجمهور حول الممارسات الخادعة والتناقضات بين الأصالة الظاهرة في الإعلانات والطبيعة الفعلية للمواقع الإلكترونية، مع تسليط الضوء على ضرورة توخي الحذر عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت.

في الفيديو، تؤكد الشخصية على أهمية حماية المشاهدين لأنفسهم من الاحتيال المالي من خلال اليقظة لعلامات الإنذار المبكر.

وينصب التركيز على حماية الأموال التي حصل عليها الشخص بشق الأنفس، مع التركيز بشكل خاص على تحديد مواقع التسوق الاحتيالية. 

يعد هذا التمرين بأكمله جزءًا من حملة توعية مدروسة جيدًا من قبل الشركة لمعالجة وتثقيف الجمهور حول انتشار عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

https://youtube.com/shorts/PpkpsKZvWLw?si=sro6e3PVVp9uYNsl

صلاح محسن الذكاء الاصطناعي Deepfake Nora Fathei

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