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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

سائقة توكتوك
سائقة توكتوك

في حين أن وجود سائقات السيارات من النساء ليس أمرا غير شائع، إلا أن أعدادهن لا تزال منخفضة نسبيا في الهند. 

تتحدى هؤلاء النساء القوالب النمطية التقليدية بين الجنسين، ويظهرن المرونة والتصميم عند دخولهن مهنة يهيمن عليها الرجال منذ الأزل.

شارك مستخدم هندي على X تجربته الأولى في ركوب "توكتوك" تقوده امرأة، مما يمثل علامة فارقة محتملة في الحياة كراكب سيارة يوميًا. 

وسرعان ما اكتسبت الصورة الاهتمام والإشادة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وأعرب مستخدمو الإنترنت من مختلف الخلفيات عن سعادتهم ودعمهم للمرأة. 

شارك أحد المستخدمين قائلاً: "هناك سائقة واحدة في مركز المنتدى التجاري في تشيناي، عندما أذهب مع عائلتي، أبحث عنها، إنها تقود ببطء وتلعب أيضًا مع ابنتي".

توكتوك قيادة النساء الهند تحرر المرأة

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راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

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