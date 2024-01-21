مستشار نتنياهو: إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم دون القدرة على تهديدنا

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس السبت، إن إسرائيل تنوي أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم، دون أن تكون لهم قدرة على تهديد إسرائيل.

وأضاف مارك ريجيف أن الوصول إلى هذه الصيغة للحكم ستفيد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وشدد ريجيف على أن قضية الأمن لطالما مثلت أولوية بالنسبة لإسرائيل، مشيراً إلى أن مناقشة نزع السلاح اكتسبت أهمية أكبر بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على مدن وبلدات متاخمة لغزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد: "إذا كان الفلسطينيون يريدون إحراز تقدم مع إسرائيل، فأعتقد أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتفهم هذه المخاوف. إنها مخاوف مشروعة، وعليهم أن يتفهموا أن أي مناطق متاخمة لإسرائيل يجب أن تؤمن الترتيبات اللازمة بما يسمح لها بالدفاع عن نفسها".

يأتي ذلك بعد أن قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن حركة حماس ردت على مقترح جديد لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوضع 3 شروط للاستمرار في الصفقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشروط تتعلق بـالإنهاء الفوري والكامل للحرب في غزة، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وضمانات دولية لبقاء حماس في السلطة.