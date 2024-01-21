أخبار الفن : ذكرى رحيل ماري منيب ونجيب الريحاني.. والإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن ولاد رزق و نبيلة عبيد :



يحل اليوم ذكري رحيل الفنانة الراحلة ماري منيب والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني .

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي يعد واحداً من اهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري، خاصة اللون الكوميدي الذى تميز فى تقديمه.

تحل اليوم عيد ميلاد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، والتي تعاونت مع الكاتب الكبير وحيد حامد فى عدد من الأعمال السينمائية وهم: التخشيبة ، كشف المستور، الراقصة والسياسي.

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد، طرح منذ قليل الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث.