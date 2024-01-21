عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن : ذكرى رحيل ماري منيب ونجيب الريحاني.. والإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق

ماري منيب
ماري منيب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن ولاد رزق و نبيلة عبيد :


ذكرى رحيل ماري منيب.. تفاصيل زيجاتها وهذا اسمها الحقيقي


يحل اليوم ذكري رحيل الفنانة الراحلة ماري منيب والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني .


ذكرى ميلاد نجيب الريحاني.. رحل بمرض التيفوئيد وهذا فيلمه الأخير

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي يعد واحداً من اهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري، خاصة اللون الكوميدي الذى تميز فى تقديمه.


ذكرى ميلاد نبيلة عبيد.. أسرار نجمة مصر الأولى مع أفلام وحيد حامد

تحل اليوم عيد ميلاد نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، والتي تعاونت مع الكاتب الكبير وحيد حامد فى عدد من الأعمال السينمائية وهم: التخشيبة ، كشف المستور، الراقصة والسياسي.


تأكيدا لصدى البلد.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 .. فيديو

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد، طرح منذ قليل الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

ذكرى رحيل ماري منيب.. تفاصيل زيجاتها وهذا اسمها الحقيقي

تأكيدا لصدى البلد.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 .. فيديو

كريم عبد العزيز يحصد جائزة أفضل ممثل من joy awards

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

أحلى حاجة .. ليلى علوي تعلق على منافستها فى دور العرض السينمائية

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

رنا رئيس تكشف سبب عدم استكمال دورها في فيلم رحلة 404| خاص

ترشيحاتنا

تجدد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال على محاور مختلفة بقطاع غزة

المتهم عمل معاه العيب.. والد ضحية مدينة بدر: ابني حالته النفسية سيئة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون الجبر بالقاهرة والهندسة بالجيزة

أهم الأخبار.. رسالة ماني لمحمد صلاح بعد الإصابة.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة.. وتقلبات جوية عنيفة

كلمتان لأداء شكر اليوم والليلة.. من رددهما كتب له زيادة في رزقه وحسناته

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. والشعبة تحذر مع اقتراب شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

راكب يوثق رحلته مع سائقة توكتوك هندية

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ