"الجمهورية": الوعي والإدراك سلاح مهم لكل المصريين أمام الشائعات الضالة والمضللة

نوهت صحيفة (الجمهورية) بمدى وعي الشعب المصري وإدراكه بالتحديات الخطيرة في المنطقة والعالم الرهان الكبير في هذه المرحلة التي تشهد مرحلة بناء جمهورية جديدة.



ورأت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان "الوعي والإدراك في مواجهة التحديات" - أن هذا الوعي والإدراك هو السلاح المهم لكل المصريين أمام الشائعات الضالة والمضللة من "أهل الشر"، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار والذي يقابل بالموقف الشعبي المساند لقيادته والاصطفاف خلفها، مكذبا كل أبواق الدعاية المضادة، في تأكيد من الشعب على أن ما يتم على أرض الوطن من تنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات مع انطلاق الجمهورية الجديدة؛ مسلحاً بالوعى وبحجم ما يتم من إنجازات.



وذكرت الصحيفة أن عبقرية المواطن المصري تتمثل في إدراكه لكل ما يدور حوله في الإقليم من توتر وحرب في غزة، التي أكدت القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى موقفها الثابت إزاء عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، والتأكيد على أن الطريق إلى استقرار المنطقة هو حل الدولتين بحدود 4 يونيو 67، وجميع اللقاءات المصرية على مستوى القمة والاتصالات؛ تصب في هذا الاتجاه.



وأشارت الصحيفة إلى أن الوقف الفوري للحرب في غزة يفتح الطريق المسارات السلام وفق ما قررته الشرعية الدولية وما اتفق عليه في الأمم المتحدة، وأن صراع الـ 75 عاماً، آن الآوان أن ينتهي؛ من أجل أن يعيش شعب فلسطين على أرضه وفي حدود دولته وعاصمتها القدس الشرقية.