حديث مدبولي عن خطط الطاقة ومؤتمر "الدستورية العليا" على رأس اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42 % من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.



وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.



وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية مملكة النرويج، وأنطونيو تایانی نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.



وحاز نبأ توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أمس إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2024، تغطيات صحف القاهرة التي تابعت أيضا اللقاء الذي عقده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، مع رئيس الصومال حسن شيخ محمد، حيث أكد تضامن الأزهر الكامل مع الصومال في الحفاظ على وحدة أرضه، واستنكار كل المحاولات الخارجية التى تستهدف العبث باستقراره.



وفي التفاصيل، نقلت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42 % من إجمالى الطاقة المنتجة فى مصر، بحلول عام 2030.



ونسبت الصحف إلى مدبولي، قوله - عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» بأسوان أمس - إن مشروع محطة الطاقة الشمسية الذى تنفذه شركة أكوا باور، باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار لإنتاج 200 ميجاوات بحلول أبريل المقبل، أحد أهم المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه كلما زاد إنتاجنا من هذه المشروعات قل اعتمادنا على الغاز والوقود الأحفورى، بشكل عام، فى إنتاج الطاقة، مما يمثل فرصة للدولة لتصدير الوقود الأحفورى وتوفير العملة الصعبة.



وذكرت صحيفة (الأخبار) الزيارة الموسعة التي قام بها رئيس الوزراء لأسوان، شملت تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المنشودة، وقد رافق مدبولي: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بدأ جولته بالمحافظة، بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» أسوان، الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أسوان، وافتتحه الرئيس السيسي، في يوليو 2022، ضمن 8 مراكز لإبداع "مصر الرقمية".



وأشارت إلى أن مدبولي - ومرافقيه - تفقدوا بعد ذلك المعامل التكنولوجية المتطورة بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان، ومن بينها معمل للطباعة ثلاثية الأبعاد.. كما استمع إلى قصص نجاح مجموعة من الشباب من رواد الأعمال، والمهنيين المستقلين، وخريجى البرامج التدريبية المقدمة من المركز. ثم تفقد مدبولي، مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل، واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من مدير المشروع حول تقدم أعمال تنفيذ وإنشاء المحور، الذى أشار إلى أن المحور يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل فى 2 كوبرى ونفق واحد، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، لافتا إلى أن نسبة تنفيذه بلغت 95 %.

