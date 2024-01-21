أهم الأخبار.. رسالة ماني لمحمد صلاح بعد الإصابة.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة.. وتقلبات جوية عنيفة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في نشرة أهم الأخبار.

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

خصومات 40٪؜.. الداخلية تعلن أماكن جديد لتوافر السلع بأسعار مخفضة



مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط



هذه كرة القدم.. ماني يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد إصابته| شاهد



تأكيدا لصدى البلد.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 .. فيديو



نصائح هامة من خبراء الاقتصاد للمواطن والحكومة لتجاوز صعوبات 2024.. فيديو

