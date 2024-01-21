عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة القومية للأنفاق

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين 96 مهندسًا في تخصصات مختلفة.

وظائف 

شروط التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق

 

  1. أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.
  2. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  3. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان .
  4. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
  5. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية
  6. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
  7. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  8. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  9. ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
  10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
  11. بالنسبة لوظائف الهندسة: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عال في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.
  12. بالنسبة لوظيفة أخصائي شؤون مالية: أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تجاري عال مناسب لطبيعة العمل وفقا للتخصص المطلوب.

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحافظة

هيئة قناة السويس تحذر من تداول إعلانات وظائف مزيفة

بنظام التعيين.. وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك التفاصيل

وظائف خالية للشباب | قدم الآن

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة القومية للأنفاق

وشملت هذه التخصصات: مهندس إشارات- مهندس أبحاث تربة- مهندس طرق- مهندس تنفيذ- مهندس عطاءات وعقود- مهندس حصر ومستخلصات- مهندس مبان- مهندس مراقبة جودة- مهندس مساحة- مهندس بحوث- مهندس ميكاترونيك - مهندس ميكانيكا- مهندس كهرباء- مهندس تصميم مدني- مهندس تصميم معماري- مهندس اتصالات- مهندس كهرباء حاسبات.

بالاضافة الي 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موعد التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق


يمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 1/2/2024 حتى 15/2/2024.

 

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جمهورية مصر العربية وظائف وظائف الهيئة القومية للأنفاق وظائف الهيئة القومية الهيئة القومية للانفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وظائف خالية للشباب | قدم الآن

أسعار الحديد الأن في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

قدم الآن.. وظائف خالية بالهيئة القومية للأنفاق

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2024

قدم الآن.. وظائف خالية بالبريد والبنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله

إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بتهمة سب المنتج محمد الشاعر

وول ستريت تكشف عن استعداد جديد لمفاوضات وقف الحرب على غزة

غلق منطقة آثار مصطفى كامل ومتحف الوادي الجديد.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

فيتوريا يرفض التخلي عن خدمات هذا اللاعب أمام الرأس الأخضر.. ماذا يحدث؟

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

فيديو

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ