تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و947 شاحنة و 120 سيارة.

وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم الأحد - أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و 542 شاحنة و 106 سيارات .. فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و405 شاحنات و14 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال 3 سفن وهي دليلة، الحرية1، وأمل، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .. كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و 375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1490 راكبا بموانئها.

