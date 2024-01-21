محلل رياضي: إصابة صلاح ستكون مؤثرة على أداء المنتخب المصري

أكد عصام شاهين، محلل رياضي، وصانع محتوى رياضي، على السوشيال ميديا، أن وجود محمد صلاح في الملعب مفيد للمنتخب الوطني، خاصة أنه واحد من أهم لاعبي المنتخب، واصابته ستكون مؤثرة على أداء المنتخب.

وقال عصام شاهين، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن مدرب المنتخب الوطني روي فيتوريا تفاجأ بأداء لاعبي المنتخب خاصة أن تجربة روي فيتوريا هي الأولى له في إفريقيا.

رغم ابتعاده عن المشاركة

وتابع أن روي فيتوريا يعتمد على المحترفين في المقام الأول، حتى لو لم يشاركوا مع أنديتهم، وهو ما ظهر في تمسكه بمشاركه محمد النني رغم ابتعاده عن المشاركة مع نادي الأرسنال.