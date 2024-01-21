عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيليون لـ نتنياهو: هزمنا في 7 أكتوبر ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وجهت إحدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، رسالة إلى، بنيامين نتنياهو بشأن الوضع الحالي للحرب في غزة، وقالت:  "إن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم حقا بحياة الأسرى وتعرض حياتهم للخطر في كل يوم يمر. لقد هزمنا في 7 أكتوبر، وليس لدينا خيار سوى الاستسلام".

وأوضحت العائلة بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة قررت زيادة الضغط على الحكومة لصالح صفقة إطلاق سراحهم، مضيفة "الجيش الإسرائيلي نفسه يقول إنه لم يحقق أهدافه".

وتابعت: بحسب ما نعرفه، هناك مقترحات لا تتقدم والجميع يقول لنا إن الكرة في نهاية المطاف في يد الحكومة الإسرائيلية".

واستطردت: المزيد من الأيام والمزيد من الأيام، الأسرى ينفدون. نحن نعلم أن هناك صفقات مطروحة على الطاولة ولكن يجب اتخاذ خطوة إنسانية المشاعر صعبة للغاية".

عائلات الأسرى الإسرائيليين بنيامين نتنياهو الحرب في غزة الحكومة الإسرائيلية 7 أكتوبر الاستسلام حركة حماس قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي السعيد: حسام حسن مديرًا فنيًا لـ الزمالك

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

باق 4 سنوات على التشغيل.. شاهد تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة النووى

الأمم المتحدة تطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات بغزة

إسرائيليون لـ نتنياهو: هزمنا في 7 أكتوبر ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام

هينزل تاني|مفاجأة غير متوقعة بشأن الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

سعر خرافي وصادم.. فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

تريند خطير على TikTok يروع السكان في أمريكا.. ماذا يحدث؟

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ