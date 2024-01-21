إسرائيليون لـ نتنياهو: هزمنا في 7 أكتوبر ولم يعد أمامنا سوى الاستسلام

وجهت إحدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، رسالة إلى، بنيامين نتنياهو بشأن الوضع الحالي للحرب في غزة، وقالت: "إن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم حقا بحياة الأسرى وتعرض حياتهم للخطر في كل يوم يمر. لقد هزمنا في 7 أكتوبر، وليس لدينا خيار سوى الاستسلام".

وأوضحت العائلة بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة قررت زيادة الضغط على الحكومة لصالح صفقة إطلاق سراحهم، مضيفة "الجيش الإسرائيلي نفسه يقول إنه لم يحقق أهدافه".

وتابعت: بحسب ما نعرفه، هناك مقترحات لا تتقدم والجميع يقول لنا إن الكرة في نهاية المطاف في يد الحكومة الإسرائيلية".

واستطردت: المزيد من الأيام والمزيد من الأيام، الأسرى ينفدون. نحن نعلم أن هناك صفقات مطروحة على الطاولة ولكن يجب اتخاذ خطوة إنسانية المشاعر صعبة للغاية".