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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو سيتوقف عن الحرب عندما ترفع الأمم المتحدة الغطاء عنه|فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن نتنياهو سيتوقف عن الحرب عندما ترفع الأمم المتحدة الغطاء عنه.

 

 أكثر من 32 ألف شهيد

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة بجرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جريمة الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي، فأكثر من مليون و900 ألف إنسان فقدوا منازلهم وانتقلوا من مكان لآخر أكثر من 6 مرات.

 

وتابع أن أكثر من 32 ألف شهيد إذا حسبنا من هم تحت الأنقاض سقطوا وأكثر من 62 ألف جريح، وهو ما يشكل 4% من سكان قطاع غزة، موضحا أن الكارثة الإنسانية في غزة لا توصف وهناك انتشار للأوبئة، ونحو 400 ألف إنسان مصابون بالأمراض نتيجة انعدام وجود المياه النظيفة وظروف صحية بسبب سوء التغذية.

 

واستطرد: "هناك 570 ألف إنسان يعانون من المجاعة وهم 25% من سكان غزة، و9 من كل 10 لا يجدون طعاما كل يوم، وهناك تدهور كبير في الوضع الإنساني والصحي بسبب تدمير إسرائيل للبنية التحتية".
 

نتنياهو الحرب الأمم المتحدة رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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