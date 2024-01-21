مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن حركة حماس مازالت تحتفظ بنسبة تتراوح من 70 إلى 80 ٪ من قوتها البشرية داخل قطاع غزة حتى الآن.

وبحسب تلك التقديرات فقد زعمت أن إسرائيل قضت على ما يتراوح بين 20% إلى 30% من قوة حماس البشرية في قطاع غزة، وهو ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين كبار أكدوا أن التفاصيل جاءت من تقرير سري.

حماس لا تزال تمتلك ما يكفي من الأسلحة

وفي التقرير، تقدر الولايات المتحدة أيضًا أن حماس لا تزال تمتلك ما يكفي من الأسلحة لمواصلة الهجمات ضد الأراضي الإسرائيلية وضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك أن المنظمة الفلسطينية تحاول إعادة تأهيل قوة الشرطة التابعة لها في أجزاء من مدينة غزة.