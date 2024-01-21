نهاية مأساوية لطـ.فل على يد والده "بالخطأ" بالصين| فيديو

تعرض طفل صيني بعمر السنتين لنهاية مأساوية على يد والده بطريقة كارثية تدعو كل مواطن إلى الحذر الشديد عند القيام بأي فعل تجاه أطفاله مهما كانت بساطته حتى لا يُعرض حياة أحبائه للخطر في لحظة تجعله يعيش الندم طوال حياته.

تحت العجلات

نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) لحادثة مروعة لطفل بعمر السنتين حيث نزل مع والدته من السيارة الخاصة بهم ثم أوقفته والدته على الرصيف وقامت بتعديل ملابسه وبدأت بالسير في جواره إلا أنه لم يستطع التوازن فسقط من على الرصيف تحت عجلات السيارة.

وأوضح الفيديو الذي تم نشره بواسطة حساب WHR المرخص صراخ الأم ومحاولتها منع زوجها من السير بالسيارة لكنها لم تستطع فعل أي شيء وقام والد الطفل بدهس فلذة كبده دون قصد.

تعاطف المتابعون مع مقطع الفيديو حيث قال أحدهم " الله لا يحط احد بالموقف ذا يا رب لطفك"، بينما قال آخر "الله يرحمه ويغفرله و يتجاوز عنه وينوّر قبره وأنس وحدته ، وأجعله يالله من المبشرين بالجنة . لاحول ولا قوة الا بالله ."