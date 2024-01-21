200 ألف طن صادرات مصر من المنتجات الغذائية... والسعودية أكبر الأسواق المستوردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 3 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 13 - 19 يناير الجاري والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

عقد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لقاءً موسعًا مع المهندس هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور صبرى شاكر رئيس مجلس مدينة الواحات البحرية، بحضور عدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تم خلال اللقاء اتخاذ الخطوات التحضيرية لإطلاق مبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور في كل من محافظة الوادى الجديد ومدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع المجلس التصديري ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش (طيب) لتعزيز صناعة التمور وزيادة تنافسيتها في أسواق التصدير المستهدفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 80 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 15 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة .

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة وتم إدراج 8 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2425 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5500 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 500 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الموز بإجمالي 4 آلاف طن.

ومثلت السعودية وليبيا وروسيا والإمارات أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1320 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1200 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 575 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1470 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 77 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، روسيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 252 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 95 منتج و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 495 منتج جديد، وأصدرت 33 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى وجاري فحص 12 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 645 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات المنيا، الوادي الجديد، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الغردقة، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1623 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 29 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 4 محاضر عدم وجود تراخيص.

وتم تسجيل 356 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 145 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظتي الدقهلية وجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 226 مخزنًا.

كما تم معاينة 4 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظات الغربية، كفر الشيخ وبني سويف، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 82 موقعًا.

وشاركت الهيئة في المؤتمر الرابع عشر للجنة التنسيقية العليا للتغذية المدرسية بجهاز الإمداد والتموين، وتم عرض الموقف النهائي للمخازن الحالية التي يتم تخزين الوجبة المدرسية بها، وعددها 63 مخزنًا، وكذا الموقف النهائي لمواقع المخازن الجديدة المزمع إنشاؤها لصالح منظومة التغذية المدرسية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، دمياط، الشرقية، بني سويف والفيوم.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 56 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية، وتم تسجيل 6 مطاعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية، وتم تسجيل عدد 9 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 277 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و 5 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، وتم تسجيل 1 مجزر دواجن بالهيئة وجاري إدراج مجزر آخر بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 12 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة واستلام مجزري دمياط وسفاجا واللذان تم تطويرهما طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 360 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وربع طن حمص منتهي الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 10 قرارت نيابة، وإعدام 620 كجم عسل أسود، 350 كجم شطة، 300 كجم (مواد غذائية متنوعة عبارة عن فلف أحمر، شيش طاووق، أسماك، مقرمشات، ألبان) وجميعها منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 143 محضرًا، تنوعت مابين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن (لحوم، ألبان، عطارة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 5 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 27 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، قويسنا)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية لعدد 61 صنف منتهي الصلاحية، (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، رأس البر، دمياط، كفر سعد، الزرقا، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مخبوزات، لحوم، جبن، خل، رنجة، مواد غذائية أخرى)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها ( عينة لانشون)، وتم تحرير محضر سلعة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية (دواجن مجمدة) .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين والتجارة الداخلية) حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية بأحد فروع السلاسل التجارية مدون عليها ادعاءات تغذوية خاصة وعبارة مكمل غذائي غير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وتبدو عليها علامات الفساد الظاهري، وتحرير 31 محضر عدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر عدم وجود ترخيص للمنشآت، و2 محضر تدني اشتراطات سلامة الغذاء، وتم العرض على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 22 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 86 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو حماد، كفر صقر، فاقوس، أبو كبير، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 2 طن و450 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مياه غازية، بسكويت، شوكولاتة، أجبان).

كما تم إعادة المرور على 9 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 11 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 51 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، بني عبيد، دكرنس، طلخا، مركز المنصورة، السنبلاوين).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، سناكس، صلصة، منتجات ألبان، عصائر) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 27 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 33 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 17 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 14 حملة على 201 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم مجمدة، شوكولاتة، زبادي، منتجات عطارة، زبدة، بسكويت، وغيرها من المواد الغذائية الأخرى) وتحرير 19 محضر إعدام ، وتم أخذ 2 تعهد تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 16 حملة على 16 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (مخبوزات، مكسبات طعم، لبن رايب، مصنعات لحوم، دجاج مجمد، حلوى أطفال) وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 14 حملة على عدد 38 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، ساقلته، المراغة، البلينا، أخميم)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (جبن مبشور، كاتشب، لحوم، مستردة، فول مدشوش)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على عدد 9 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم تحرير 12 محضر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن 5 حملات على 26 منشأة غذائية بنطاق مدن ومراكز ( دمنهور، حوش عيسى، إيتاي البارود)، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى تبدو عليها علامات التلف والتغير في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير 7 محاضر ضبط، و14 محضر مخالفة اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء حملة تفتيشية على 7 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

