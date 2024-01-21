نائب: زيارة الرئيس الصومالي القاهرة ولقاؤه السيسي يعكس دور مصر لدعم الأشقاء الأفارقة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة ولقاءه المرتقب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس مكانة مصر ودورها المتميز لدعم الأشقاء الأفارقة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية تستوجب دعم مصر للأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن هذه الزيارة تستهدف تدخل مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال، خاصة بعد تدخل إثيوبيا في ملف أرض الصومال وميناء بربرة وغيره.

وأضاف النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي مستمرة في دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الأفريقي.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيارة تعكس وتؤكد أن مصر حاضرة بقوة في القرن الأفريقي وتسعى إلى توطيد العلاقات مع جميع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.

وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة، والتي ظهرت بقوة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعلن وصول الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة رسمية لمصر هي الثانية من نوعها منذ توليه الحكم.