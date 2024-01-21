ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

تصدرت الفنانة ياسمين صبري ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إطلالاتها أمس بحفل joy awards 2024، والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وتم عرضها عبر شاشات قنوات mbc الفضائية.

ياسمين صبري

ياسمين صبري تحرج مقدم joy awards 2024

أحرجت الفنانة ياسمين صبري، مذيع قناة mbc، على الهواء خلال مشاركتها بحفل joy awards 2024 قائلة: "احترم نفسك معايا"، ليرد المذيع: "معنديش أسئلة هتضايقك إلا سؤال واحد بس".

سفر ياسمين صبري

وسأل مذيع mbc، ياسمين صبري، قائلا: "من كام يوم شوفتك بسويسرا وبقولك هو إنتي بتسافري لحالك وصورك لحالك ليه؟"

ياسمين صبري والعائلة

لترد ياسمين صبري: "أنا كنت مع عائلتي، وفيه صورة مع العائلة كلها، وأنا بحب السفر خاصة سويسرا".

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.

ياسمين صبري

قائمة الترشيحات لجوائز Joy Awards 2024

الأفلام السينمائية المتنافسة: "الهامور - الخلاط - ستار - بيت الروبي".

الممثلات المتنافسات في فئة السينما: "إلهام علي - أمينة خليل - سعاد عبدالله - نيللي كريم".

الممثلون المتنافسون في فئة السينما: "عبد العزيز الشهري - إبراهيم الحجاج - كريم عبد العزيز - زياد العامري".

المسلسلات المتنافسة: "أمر إخلاء 3 - بروحهم في البيت - ملح وسمرة - كريستال".

الممثلات المتنافسات في فئة المسلسلات: "هدى حسين - كاريس بشار - باميلا الكيك - رهف محمد".

الممثلون المتنافسون في فئة المسلسلات: "محمود نصر - باسل خياط - سعد عزيز - إبراهيم الحجاج".

الممثلون الصاعدون المتنافسون: "في فؤاد - أصيل محمد - جمال الصالح - وليد قشران".

الأغاني المتنافسة: "وياك وياك لـ أحلام - فوق لـ أصالة - يا ليل ويا العين لـ لشامي - مزلاج لـ أميمة طالب".

المطربات المتنافسات: "أصالة - أحلام - نانسي عجرم - أميمة طالب"

المطربون المتنافسون: "عبد المجيد عبدالله - عايض - تامر عاشور - ماجد المهندس".

المطربون الصاعدون المتنافسون: "الشامي - سلطان المرشد - طلال سام - وليد محمد".

المؤثرون المتنافسون: "أبرار العثمان - نارين بيوتي - يارا النملة - بيبي العبد المحسن - أبو نوح - بنداريتا - عمر فاروق - أحمد القحطاني".

الرياضيون المتنافسون: "أنس جابر - صبا توفيق - حصة العيسى - البندري الهوساوي - سالم الدوسري - ياسين بونو - عبد الله الرباع - نواف العقيدي".