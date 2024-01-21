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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق فعاليات «البدء في خطة أندية السكان» بمراكز شباب البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أطلقت الإدارة العامة لتنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، فعاليات البدء فى خطة أندية السكان بمراكز الشباب بالبحر الأحمر. 

جدير بالذكر أن مشروع أندية السكان يتم تنفيذه في 10 مراكز شباب تشمل "مركز شباب رأس غارب - مركز شباب الفتح - ومركز شباب الغردقة - ومركز شباب السلام - مركز شباب سفاجا - مركز شباب الحمراوين - ومركز شباب ام الحويطات - ومركز شباب القصير - ومركز شباب مبارك - ومركز شباب مرسى علم".

 

 وأوضحت نادية إبراهيم السيد، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، أن المشروع يعمل على التوعية بالقضايا السكانية التي تشمل قضايا الصحة الإنجابية، وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الشباب للمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التنموية، لتعزيز الأهداف السامية لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة مثل "جلسات تفاعلية - فعاليات رياضية - عروض مسرحية - قعدات غنائية".

الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب مركز شباب الغردقة مركز شباب مرسى علم مركز شباب الفتح مركز شباب القصير مركز شباب مبارك

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