وزير الشئون البرلمانية يوافق على مناقشة طلب بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي

وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

كذلك طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشةالعامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: “هل الحكومة توافق على مناقشة الطلبين ؟”، وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة، وهي مستعدة لهذا الأمر”.

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة الاول متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة ومنح رئيس المجلس الفرصة للنائب جيفار الجافي لاستعراض ما جاء بطلب المناقشة المقدم منه.