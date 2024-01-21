الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصحفي إسرائيلي يدعى جدعون ليفي، يتحدث على المنبر حول 3 أهم مبادي تؤمن بها تل أبيب.

شعب الله المختار

وقال الصحفي خلال حديثه إنه سيكشف عن 3 مبادي تجعل كل إسرائيلي يتعايش مع الواقع الوحشي حوله، يبدأ أولها بأن معظم الإسرائيليين إن لم يكن جميعهم يؤمنون بشدة بأنهم شعب الله المختار.

وأضاف: “إذا كنا شعب الله المختار فلنا الحق في فعل كل ما نريد”.

احتلالات أكثر وحشية

وأشار ليفي إلى أن المبدأ الثاني هو أنه كان هناك احتلالات أكثر وحشية من إسرائيل على مر التاريخ، بل إن هناك احتلالات مدتها أطول تاريخيًا على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي "حقق مدة جيدة".

وذكر أنه "برغم ذلك لم يكن هناك قط في التاريخ والاحتلال أن قدم المحتل نفسه على أنه ضحية "ليس فقط ضحية بل الضحية الوحيدة"، وهو الأمر الذي يمكن أي إسرائيلي من العيش بسلام لأننا "نحن الضحايا"، والدليل على ذلك محرقة الهولوكوست والسيدة التي لا تنسى "جولدا مائير" التي قالت إنه بعد هذه المحرقة أصبح لليهود الحق في فعل ما يريدون".

الفلسطينيون ليسوا بشرت مثلنا

أما المبدأ الثالث، فقال ليفي إنه "المبدأ الأكثر خطورة الذي يتلخص في "التجريد الممنهج لإنسانية الفلسطينيين"، زهو ما يجعل الإسرائيليين يعيشون بسلام لأن الفلسطينيين إذا كانوا بشرا مثلنا فلن تكون هناك حقًا مسألة "حقوق الإنسان".

وأكد الصحفي الإسرائيلي أنه "إذا خدشت جلد أي مواطن إسرائيلي فستجد هذا المبدأ بدمه، لا أحد تقريبًا سيعامل الفلسطينيين "كبشر متساويين مثلنا"، فذات مرة كتبت أن تل أبيب تعامل الفلسطينيين "كحيوانات" وحينها تلقيت الكثير من رسائل الاحتجاج من منظمات "حقوق الحيوان".