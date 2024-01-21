روسيا تسيطر على قرية بخاركيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سيطرة قواتها على قرية بمنطقة خاركيف الأوكرانية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية حررت قرية كراخمالنويه في اتجاه كوبيانسك.

وذكر بيان للدفاع الروسية، أنه " في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة "الغرب"، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركيف".

وأضاف البيان أن القوات الروسية وبمساعدة الضربات الجوية والمدفعية الروسية، صدت سبع هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية "25" و "32" و "60" للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا في دونيتسك، وكولوميشيخا من لوجانسك.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 310 من الأفراد العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات، ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 20"، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة جراد.