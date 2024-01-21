وكيل مجلس الشيوخ يطالب باستراتيجية وطنية لدعم السياحة

قال النائب بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ إن هناك مؤشرات إيجابية فى معدلات السياحة المصرية في العام المنقضي.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الأن إلي أن الدستور المصري اهتم بالسياحة المصرية وحماية الأثار وصيانتها واسترداد ماتم الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج ، وكذلك تراث مصر الحضارى والثقافي بجميع تنواعاته و مراحله القبطية والإسلامية مما يعد ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ويجب على الدزلة الاهتمام بها.

وشدد بهاء أبو شقة على أنه فى ظل الجمهورية الجديدة كان هناك اهتمام كبير بالسياحة المصرية فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.

وتابع: لدينا 3200كيلو من الشواطىء تشمل رمال ناعمة ، متسائلا عن فن السياحة التسويقية ، لافتا إلي ضرورة وجود سياحة تسويقية ل مصر لتوضيح تكلفة الرحلة للسائح.

وطالب بضرورة وجود استراتيجية وطنية للسياحة المصرية مع التركيز والتوسع فى الاستثمار السياحي والاهتمام بالسياحة العلاجية .