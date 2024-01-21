بن جفير يهاجم قرار تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يواصل تجاوز الخط الأحمر

انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، الموافقة على المقترح الذي سيتم بموجبه تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وقال بن جفير مهاجما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “للأسف، رئيس الوزراء يستمر في تجاوز الخط الأحمر”

وأضاف: في بعض الأحيان يعطون الوقود، وأحيانا يستسلمون أمام المساعدات الإنسانية، وفي الأسبوع الماضي بدأوا بنقل شاحنات الدقيق، والآن يتخذون قرارا لا يضمن أن الأموال ستصل إلى النازيين من غزة. ولسوء الحظ، هناك أيضا أولئك في اليمين الذين ما زالوا متأثرين بهذا المفهوم".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي، وافق ​​على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.

وكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى اليوم.