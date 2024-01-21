طاقة النواب تطالب الحكومة بسرعة الوصول إلى 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها لخطة الدولة المصرية لأن تكون 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030 مؤكدة أن تنفيذ الدولة لهذه الخطة فى اطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأشاد " السويدى فى بيان أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لأحد مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء جولته التفقدية بمحافظة أسوان التى أكد فيها أن الشركة الدولية صاحبة المشروع تعمل باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بشكل فعلي في أبريل المقبل.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن إقامة هذا النوع من المشروعات تقلل من الاعتماد على الغاز والمازوت والوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، وتصديره إلى الخارج ومن ثم الحصول على عملة صعبة.

وطالب النائب طلعت السويدى الحكومة بالاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص الوطنى لاقامة المزيد من مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مثل هذه المشروعات ، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها للوصول إلى نسبة ال 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030.