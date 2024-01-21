المستشار محمد سمير: التحول الرقمي على رأس أولويات وأعمال النيابة الإدارية

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن فكرة التحول الرقمي كانت على رأس أولويات وأعمال هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم ذلك من أجل سرعة الإستجابة لشكاوي المواطنين.

وقال محمد سمير، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن هذا العام يصادف الذكرى الـ 70 لإنشاء هيئة النيابة الإدارية، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم تطوير منظومة تلقي الشكاوي، وهو يعمل على مدار الساعة ويمكن المواطن أن يحمله عل الهاتف المحمول، ويقوم بتسجيل الشكوى الخاصة به من خلال هذا التطبيق.

وتابع المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن الشكاوي التي يقدمها المواطن للنيابة الأإدارية، هي التي تختص بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع من الجهاز الإداري للدولة، أو مخالفة من أحد موظفيها.

تقدم للمواطنين

وأشار محمد سمير إلى أنه يوجد قاعدة بيانات رقمية، تقيس كفاءة الخدمات للهيئات المختلفة، والتي تقدم للمواطنين.