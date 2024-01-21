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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية عبارة عن أربعة منازل وأسوار على مساحة ١٥٠٠ متر تقريباً بقيادة المهندس محمد العوضي رئيس المركز والمهندس محمد حسين مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة ونواب المركز ورئيس الوحدة وفريق العمل ومأمور الصالحية عميد عمرو عبد الهادي بمنطقة البساتين التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق مركز الحسينية وتم تنفيذ إزالة فورية للمزارع المقامة بالمخالفة على مساحة ٢٠٠٠ متر تقريبا بأرض مشروع الخطارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة صان الحجر من تنفيذ ازالة فورية لبناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بناحية حي المسلمية عبارة عن مبنى بالطوب الابيض على مساحة  ٧٠ م ٢ وإزالة حالة تعدي أخرى على مساحة٤٠ م٢ وتمت الازالة الفورية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

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وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة لإزالة اشغالات بشارعي النصر و ٢٣ يوليو لتحقيق الانضباط وإيجاد السيولة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بإزالة ١١ لوحة إعلانية مخالفة بشارع عمر شاهين وشارع عارف بالإشارة حفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة و قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملة بالاشتراك إدارة المرافق وشرطة المرافق لرفع الإشغالات من شارع الحلقة وشارع الجيش وإلزام اصحاب المحلات بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدي على الرصيف وحرم الطريق لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حي أول الزقازيق.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة اشغالات تجوب شوارع مدينة بلبيس لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

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