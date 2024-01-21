فرقة بتلعب كورة حلوة.. أحمد حسام ميدو يعلق على ماتشات المغرب

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق علي أداء ماتشات فرقة المغرب عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسام ميدو: "أنا بصراحة بقيت بستنى ماتشات ⁧‫المغرب‬⁩ فرقة بتلعب كورة حلوة عندهم وينجات لاعيبة ونص ملعب محترم في توازن كبير أمرابط بيقطع ومابيهزرش وأوناحي لاعيب كبير اكتر حاجه بتوجعني عينيا في الفرقة دي ان المسام اللي بيلعب ناحية اليمين أشول لما بتجيله الكورة بحس ان في حاجه غلط".





يستعد منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، لمواجهة جمهورية الكونغو، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دورالمجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وحقق المنتخب المغربي الفوز في الجولة الأولى على تنزانيا (3-0)، ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة بعد تعادلجمهورية الكونغو وزامبيا (1-1).

ويتصدر المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، أما جمهورية الكونغو تمتلك نقطة واحدة في المركزالثالث.



ويشار إلى أنه في حال فوز المنتخب المغربي على جمهورية الكونغو، سيضمن رجال وليد الركراكي تأهلهم للدور الثانيفي كأس أمم أفريقيا 2023.