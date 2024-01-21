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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: متابعة برامج تدريب الفتيات على مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر نظمت جولة تفقدية لمتابعة سير عملية التدريب المهنى علي مهن الخياطة والتطريز ، وصيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، والتى يجرى تنفيذها فى مركز تدريب مهنى الطود ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لإحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات:أسوان ، والأقصر، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم " ،على مجالات ومِهن :الطاقة الشمسية ، والتفصيل والخياطة ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتطريز اليدوى ،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"برنامج الأغذية العالمى WFP " ، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات والإدارات المُختصة بملف التدريب المهني ،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجاً في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب ، وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الجولة القناة الثامنة المصرية ، وأسماء خليل مسؤول متابعة التوأمة المهنية بين المدربين أثناء التدريبات في محافظات الأقصر وقنا وأسوان مسئول شركة قدرة للتدريب ، وقام مدير إدارة التدريب نجوي جمال ومدير مركز التدريب المهندس محمد عربي بشرح موجز لانجاز المتدربين خلال فترة التدريب ، كما أعرب المتدربين عن سعادتهم بالتدريب، وتطلعهم للبدء في الإلتحاق بسوق العمل فور انتهاء التدريب ، كما سلمت مسؤول متابعة التوأمة جوائز للفتيات المتفوقات بورشة التطريز تقديراً لجهودهم أثناء البرنامج .

 

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