أمين تنظيم حزب الجيل يطالب بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، ببيان رئاسة مجلس الوزراء حول جهود الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى التي انتهت في أغسطس ٢٠٢٣.

واشار قاسم فى بيان صحفى له إلى ان المخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني وجدت دعما سياسيا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالتها إلى الحكومة والبرلمان لتنفيذ ماجاء بها كل في الاختصاص الدستوري المحدد له، وهو ما أوجد مساحة فريدة للحوار الوطني في التاريخ السياسي المصري، تجد مركز ثقلها في الدعم السياسي لرئيس الجمهورية، وكذلك استجابة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لها.

وطالب مجلس أمناء الحوار الوطني وكذلك الأمانة الفنية له بتشكيل لجان بخلفيات متخصصة وسياسية لمتابعة تنفيذ التوصيات ليس فقط لموافاة أعضاء الحوار الوطني بحجم التقدم في الملفات المتعلقة بالمحاور الثلاثة وكذلك الرأي العام مما يعزز من حالة الحوار واستمرارها.

واستكمل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية أن نطاق عمل تلك اللجان يجب ان يتسع لمتابعة مستويات التقدم في جعل تلك التوصيات واقعا بصفة عامة وليس بصفتها توصيات للحوار الوطني فقط منا يستلزم فتح قنوات تواصل لها مع الحكومة وينقل حالة الحوار لمستوى أخر بأفق تكون حالة الحوار فيه مباشرة مع مؤسسات الدولة.

وأختتم قاسم، قائلا إن حزب الجيل الديمقراطي ومركز الدراسات شارك بكوادره السياسية المتخصصة في كل جلسات الحوار الوطني وتقدم بكل مقترحاته مكتوبة بناءا على دراسات متخصصة تراعي جوانب الواقع السياسي ومنهم ١٣ مشروع قانون و٢٥ توصية بقرار تنفيذي فضلا عن اوراق السياسات.