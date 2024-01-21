عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حزب الجيل يطالب بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

د.أحمد محسن قاسم
د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي

أشاد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، ببيان رئاسة مجلس الوزراء حول جهود الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى التي انتهت في أغسطس ٢٠٢٣.

واشار قاسم فى بيان صحفى له إلى ان المخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني وجدت دعما سياسيا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالتها إلى الحكومة والبرلمان لتنفيذ ماجاء بها كل في الاختصاص الدستوري المحدد له، وهو ما أوجد مساحة فريدة للحوار الوطني في التاريخ السياسي المصري، تجد مركز ثقلها في الدعم السياسي لرئيس الجمهورية، وكذلك استجابة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لها.

وطالب مجلس أمناء الحوار الوطني وكذلك الأمانة الفنية له بتشكيل لجان بخلفيات متخصصة وسياسية  لمتابعة تنفيذ التوصيات ليس فقط لموافاة أعضاء الحوار الوطني بحجم التقدم في الملفات المتعلقة بالمحاور الثلاثة وكذلك الرأي العام مما يعزز من حالة الحوار واستمرارها.

واستكمل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية أن نطاق عمل تلك اللجان يجب ان يتسع لمتابعة مستويات التقدم في جعل تلك التوصيات واقعا بصفة عامة وليس بصفتها توصيات للحوار الوطني فقط منا يستلزم فتح قنوات تواصل لها مع الحكومة وينقل حالة الحوار لمستوى أخر بأفق تكون حالة الحوار فيه مباشرة مع مؤسسات الدولة.

وأختتم قاسم، قائلا إن حزب الجيل الديمقراطي ومركز الدراسات شارك بكوادره السياسية المتخصصة في كل جلسات الحوار الوطني وتقدم بكل مقترحاته مكتوبة بناءا على دراسات متخصصة تراعي جوانب الواقع السياسي ومنهم ١٣ مشروع قانون و٢٥ توصية بقرار تنفيذي فضلا عن اوراق السياسات.

الحكومة الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني رئاسة مجلس الوزراء البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ترشيحاتنا

قبل مباراة الرأس الأخضر .. محمد صلاح:"العقلية" الفارق بين لاعبي مصر وأوروبا

موقع أمريكي: مبعوث بايدن يزور مصر وقطر لإجراء محادثات بشأن غزة

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل عن المستهدفين في الهجوم الإسرائيلي بلبنان

عقب سيجارة السبب في اشتعال النيران داخل قصر الكابرتاج بحلوان | صور

5000 دولار سنويا.. فرص عمل جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بعد الأزمة والاعتذار.. صور لم تشاهدها من قبل لعائلة صلاح محسن

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ