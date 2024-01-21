مركز تحديث الصناعة ينظم زيارة إلى مجموعة M42 الإماراتية للترويج للفرص الاستثمارية 

نظم مركز تحديث الصناعة، برئاسة دعاء سليمة، زيارة لمجموعة M42 القابضة الإماراتية لعدد من الشركات المصرية التي تعمل بمجال تصنيع اللقاحات البشرية.

وقامت دعاء سليمة باستقبال الرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور فهد المرزوقي ومدير إدارة العلاقات الحكومية والدولية للمجموعة خالد الزعابي، للتعريف بمناخ الاستثمار بمصر وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الأدوية.

واصطحب كل من رئيس قطاع الصناعات الطبية ومدير إدارة برامج القيمة المضافة بالمركز، الوفد أثناء زيارة الشركات لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تصنيع اللقاحات.

وذلك في إطار متابعة اهتمام مركز تحديث الصناعة بالترويج للفرص الاستثمارية.

وأسفرت نتائج الزيارة عن عدد من الأنشطة الأخرى التي يمكن التعاون فيها مثل الذكاء الاصطناعي، وتوفير "المراقبة التنبؤية" لمياه الصرف الصحي وبرامج التنبؤ المبكر بمرض السرطان.

وترتكز أعمال المجموعة الإماراتية على 6 محاور رئيسية بالإضافة إلى قطاع المستشفيات والرعاية الصحية، وتتمثل في البحوث والتطوير، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وبرامج وخدمات الحوسبة السحابية خاصة بقطاع الرعاية الصحية، وعلوم الجينوم، والتشخيص المتقدم.

وتمتلك الشركة القابضة أكبر معمل مختبرات للتشخيص، وعلوم البيئة وتوفير المراقبة التنبؤية لمياه الصرف الصحي، والاختبارات الصناعية المتقدمة، وخدمات التتبع البيئي الشامل وإعداد التقارير من خلال التحليلات المتطورة، بالإضافة إلى قطاع الأدوية.

