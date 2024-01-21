ضبط 6000 لتر مواد بترولية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في هذا الإطار، قامت حملة تموينية من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد القواتشي، مدير الإدارة، وتم تحرير المحضر رقم 755 جنح أول العاشر ضد مصنع سيراميك، لحيازته 3500 لتر سولار مجهول المصدر، وتم التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة.

كما تم تحرير المحضر رقم 756 جنح أول العاشر ضد شركة كماليات لحيازتها واستخدامها سولارا مجهول المصدر، وتم التحفظ على 700 لتر سولار وتحرير المحضر رقم 375 ثان العاشر ضد محطة تموين سيارات بدون ترخيص ومنتهية المهلة المجددة، وتم التحفظ على 1800 لتر بنزين.